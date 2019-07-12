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Барселона контактировала с агентами ван Дейка, – СМИ

16:14 46 Читати українською
Барселона контактировала с агентами ван Дейка, – СМИ
Вирджил ван Дейк / Фото AFP

Барселона намеревалась подписать звездного защитника Ливерпуля, но что-то пошло не так.

Вирджил ван Дейк попал на радары каталонцев, сообщает Mirror. Представители Барсы уже общались с агентами нидерландца, но получили категорический отказ.

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28-летний защитник присоединился к лагерю Ливерпуля в январе 2018 года, став самым дорогим защитником в мире (75 млн евро). За это время Вирджил стал незаменимым игроком команды Клоппа и помог своей команде завоевать титул Лиги чемпионов сезона 2018/19.

В прошлом сезоне АПЛ ван Дейк провел 38 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

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