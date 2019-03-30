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Барселона – Эспаньол – 2:0 – видео голов и обзор матча

21:07 159 Читати українською
Барселона – Эспаньол – 2:0 – видео голов и обзор матча
Барселона – Эспаньол – 2:0 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Эспаньол в 29 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Эспаньол.

71’ Лионель Месси
89’ Лионель Месси
 

Победу Барселоне принес Лионель Месси, оформивший дубль во втором тайме встречи. Аргентинец повторил рекорд Касильяса по количеству побед в Примере (334).

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После этого матча Барселона набрала 69 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. Эспаньол имеет 34 пункта и занимает 14-е место.

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