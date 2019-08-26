Барселона ярко перестреляла Бетис – Гризманн примерил роль Месси, оформив дубль и ассист

Барселона на своем поле победила Бетис во 2-м туре испанской Примеры (5:2). Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Обе команды начали чемпионат неожиданными поражениями: Барселона после роскошного гола Адуриса уступила Атлетику, а Бетис дома проиграл Вальядолиду. Во втором туре соперники пытались реабилитироваться. Каталонцы не могли рассчитывать на травмированных Месси и Суареса – на флангах атаки вышли Рафинья и Карлес Перес, а в центре нападения Гризманн.

Атлетик – Барселона: отсутствие Месси как приговор каталонской атаке, дебют де Йонга с Гризманном и гениальный Адурис

Барселона с первых минут взяла мяч под контроль и тотально давила на ворота соперника. Вот только голевых моментов не хватало, ведь обычно владение в остроту превращает Месси. Хозяева провели пару хороших атак, однако Бетис держался.

А на 15-й минуте андалусийцы шокировали Камп Ноу, открыв счет во встрече. Каналес выцарапал мяч в центре поля и отдал на Лорена, а тот классным пасом в разрез вывел на удар Фекира. Набиль забил дебютный гол за "вердибланкос" в официальном матче.

Бетис вернулся к обороне. К тому же очень низкой. Инициатива была полностью в руках хозяев. Под занавес тайма они организовали хорошую атаку, которую качественным пасом на Альбу начал Бускетс. Далее прострел на Рафинью, однако удар заблокировал Сидней.

Впрочем, через несколько минут Барселона все же сравняла счет: Семеду прорвался по бровке, Перес перевел на Роберто, а тот элегантным обводящим пасом в штрафную забросил на Гризманна. Антуан дотянулся до мяча и отметился первым голом за Барселону.

После перерыва доминация каталонцев продолжилась. Партнеры создали момент для Переса, но у него не получился удар. А вот у Гризманна получалось все. На 50-й минуте он получил мяч на линии штрафной и идеально послал круглого под дальнюю штангу – дубль "маленького принца"!

Карлес Перес имел еще одну попытку забить, а потом еще одну. С третьей все удалось – Семеду справа прорвался к линии ворот и отпасовал "под себя" на Переса. Карлес четко пробил мимо голкипера в сетку и закрепил преимущество Барсы.

Вскоре счет стал разгромным, когда гениальностью еще раз засиял Бускетс. Хавбек запрессинговал соперников у чужой штрафной и сразу ассистировал Альбе – Жорди мастерски обыграл вратаря легким ударом по центру.

Видаль появился на поле вместо Бускетса, а через 3 минуты забил. Герои все те же – Роберто, Перес, Гризманн. Видаль получил пас на пустые ворота и загнал мяч в "девятку". Бетис ответил на это своим шедевром, когда де Йонг не дотянулся до передачи, а Лорен из-за пределов штрафной бахнул в верхний угол ворот тер Стегена.

На этом все закончилось. У Барселоны на поле вышел 16-летний юноша Анссумане Фати, дебютировал Хуниор Фирпо, а Жерар Пике наслаждался 500-м официальным матчем в составе родного клуба.

5:2 – уверенная и красивая победа Барселоны. Каталонцы набрали первые очки в сезоне и поднялись в середину турнирной таблицы, а Бетис из-за плохой разницы голов опустился на последнее место Примеры.