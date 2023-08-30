После громкого интервью, в котором португалец признался, что мечтает играть за каталонцев, руководство мадридцев решило отстранить игрока от команды. Трансферное окно завершается, а судьба Жоау Фелиша до сих пор не решена.

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Как информирует Фабрицио Романо, ближайшие 48 часов станут ключевыми для португальца. Барселона работает над его переходом. Руководство сейчас пытается найти такое решение, которое позволит осуществить трансфер согласно правилам финансового фэйр-плей. Фелиш хочет играть только за Барселону, впрочем, если соглашения с каталонцами не будет, он рассмотрит вариант с Саудовской Аравией.

Напомним, что у португальца контракт с Атлетико действует до 2027 года. За мадридцев 23-летний нападающий сыграл в 131 матче. В активе Жоау Фелиша 34 гола и 18 ассистов.

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