Барселона избавилась от создателя культовой фотографии Месси на 170 миллионов лайков

Каталонский гранд решил не продлевать контракт фотографа Сантьяго Гарсеса, информирует El Periódico.

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Сокращение работников в Барселоне коснулось многих людей, но этот случай оказался показательным. Гарсес стал известным на весь мир, когда в марте 2017 года сделал фотографию Лионеля Месси после исторического камбека против ПСЖ (6:1) в Лиге чемпионов. Звезда Барселоны даже лично встречался с 45-летним мексиканцем, который зафиксировал один из лучших моментов его карьеры.

К слову, упомянутая фотография Месси имела бешеную популярность в соцсетях, собрав почти 170 млн лайков.

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