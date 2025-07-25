Брага на своем официальном сайте объявила о подписании Пау Виктора. Он поставил подпись под пятилетним соглашением и обошелся "канонирам" в 12 млн евро. Эта сумма может быть увеличена на 3 миллиона евро в виде бонусов в зависимости от результативности игрока и результатов Браги. Это рекордная сумма трансфера для Браги.

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"Канониры" сразу же прописали сумму отступных за Виктора в размере 50 млн евро. В Португалии Пау будет играть под 18-м номером. Ранее сообщалось, что 30% суммы трансфера отправятся в Жирону, предыдущий клуб игрока. Если бы Виктор покинул Барселону в первое трансферное окно после перехода из стана "красно-белых", Жирона получила бы 50% от суммы перепродажи.

Ранее Жирона продала Виктора в Барселону за 2,7 млн евро. И теперь клуб Виктора Цыганкова получит еще 3,6 млн евро.

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