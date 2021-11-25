Тренерский штаб каталонцев во главе с Хави Эрнандесом долгое время не сможет рассчитывать на юного хавбека.

Педри в свой 19-й день рождения получил неприятные новости. Он больше не сыграет за "блаугранас" в текущем году, сообщает Marca .

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Еще в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Баварии хавбек получил травму, но в следующем поединке с Бенфикой принял участие и усугубил ситуацию. Ожидалось, что он сможет восстановиться до середины декабря, но обследование показало, что Педри появится на футбольном поле не раньше января 2022 года.

В текущей кампании полузащитник наиграл скромные 310 минут и не отличился никакими результативными действиями.