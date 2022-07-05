Каталонский клуб снова не может сразу полноценно завершить трансферы новичков.

Накануне Хави Эрнандес получил желаемое усиление: к команде присоединились Франк Кессье и Андреас Кристенсен, бывшие лидеры Милана и Челси соответственно.

Барселона официально подписала Кристенсена, прописав безумную клаусулу.

Как сообщает COPE , игроки уже приступают к тренировкам, но пока официально их зарегистрировать не могут. Теперь Барсе предстоит поработать над трансферами "на выход", чтобы улучшить свое финансовое положение и соблюсти лимит.

Игроком, который частично может решить проблему, Фрэнки де Йонг. А точнее его потенциальный переход в Манчестер Юнайтед за более чем за 75 миллионов евро.

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