Барселона ищет новую команду для брата Бускетса

Хавбек Барселоны Ориоль Бускетс будет вынужден отправиться в новую аренду.

Каталонцы не спешат подпускать молодого испанца к выступлениям за первую команду, информирует Marca.

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Бускетс-младший провел сезон 2019/20 в аренде за Твенте и неплохо зарекомендовал себя в Нидерландах (21 матч в чемпионате), выступая на позиции опорника и центрального защитника. Впрочем, в каталонском гранде хотят более тщательно проверить 21-летнего таланта. Несколько клубов Сегунды заинтересованы в услугах брата Серхио Бускетса, но Барселона хочет, чтобы он играл в элите, возможно, снова за рубежом.

Добавим, что контракт Ориоля с "блаугранас" действует до лета 2021, его текущая цена за Transfermarkt – 2,3 млн евро.

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