toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Барселона ищет новую команду для брата Бускетса

16:54 57 Читати українською
Барселона ищет новую команду для брата Бускетса
Ориоль Бускетс / Getty Images

Хавбек Барселоны Ориоль Бускетс будет вынужден отправиться в новую аренду.

Каталонцы не спешат подпускать молодого испанца к выступлениям за первую команду, информирует Marca.

Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере

Бускетс-младший провел сезон 2019/20 в аренде за Твенте и неплохо зарекомендовал себя в Нидерландах (21 матч в чемпионате), выступая на позиции опорника и центрального защитника. Впрочем, в каталонском гранде хотят более тщательно проверить 21-летнего таланта. Несколько клубов Сегунды заинтересованы в услугах брата Серхио Бускетса, но Барселона хочет, чтобы он играл в элите, возможно, снова за рубежом.

Добавим, что контракт Ориоля с "блаугранас" действует до лета 2021, его текущая цена за Transfermarkt – 2,3 млн евро.

Сетьєн тримається на Мессі та майже не перевершує Вальверде – перші 100 днів нового тренера Барси

blog_ava
Милевский и Алиев "определились" с тренерами на общий прощальный матч – сюрреалистический выбор
06:30
447
Теги
Трансферы Испания Барселона Барселона Твенте Твенте Трансферы Барселоны Ориоль Бускетс Ориоль Бускетс
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
21
час
:
2
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук