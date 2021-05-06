32-летний Бускетс уже 10-й сезон является незаменимым игроком в центре поля Барселоны. Однако в клубе планируют заранее подписать замену для ветерана, который уже не способен проводить полностью все матчи в высоком темпе.

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При этом Барса не может тратить значительные суммы, поэтому готова рассмотреть вариант с обменом. "Кулес" ищут игрока, похожего по стилю игры, который мог бы подменять Серхио. Сейчас у каталонцев есть трое претендентов – Эдуардо Камавинга (Ренн), Мануэль Локателли (Сассуоло) и Микель Мерино (Реал Сосьедад), сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

Контракт Бускетса с Барселоной рассчитан еще на 2 года. В текущем сезоне хавбек провел 46 матчей во всех турнирах и отдал 4 ассиста.

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