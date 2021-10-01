Каталонский клуб попытается пригласить одного из топовых европейских наставников.

Президент Барселоны Жоан Лапорта взял поиск нового тренера для "блаугранас" под свой контроль и рассматривает только немецких специалистов, сообщает Mundo Deportivo.

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Юрген Клопп (Ливерпуль), Ганс-Дитер Флик (сборная Германии) и Томас Тухель (Челси) являются любимыми тренерами Лапорты, но их переезд в Каталонию выглядит маловероятным. Также к списку претендентов Лапорты вошли Юлиан Нагельсманн (Бавария) и Ральф Рангник (директор по развитию Локомотива).

Отставку действующего наставника Барсы Рональда Кумана обсуждают уже несколько недель из-за провальных результатов каталонцев на старте сезона.

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