Марк-Андре тер Штеген остается голкипером номер 1 в команде Хави Эрнандеса, но Барса хочет приобрести еще одного вратаря в целях повышения конкуренции, сообщает Mundo Deportivo .

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Сейчас на радарах "блаугранас" находятся сразу пять стражей ворот: Ясин Буну (Севилья), Иллан Мелье (Лидс), Маартен Вандевоордт (Генк), Альбан Лафон (Нант) и Бартоломей Дронговски (Фиорентина). Все, кроме последнего, являются основными в своих клубах.

В этом сезоне 29-летний тер Штеген провел 27 поединков, из которых 8 отстоял на ноль, а в остальных пропустил 37 голов. Контракт немца с Барселоной рассчитан до 2025 года.

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