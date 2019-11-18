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Барселона ищет форварда для замены Суареса – обидчик Шахтера стал одним из претендентов

17:39 154 Читати українською
Барселона ищет форварда для замены Суареса – обидчик Шахтера стал одним из претендентов
Бруно Петкович / AP

Барселона надеется найти нападающего, который сможет подменять многолетнего лидера атак команды Луиса Суареса.

Каталонцы обратили внимание на форварда загребского Динамо Бруно Петковича, информирует AS.

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Приоритетным вариантом "блаугранас" остается Лаутаро Мартинес, однако трансфер звезды Интера может быть слишком дорогим. Именно Петкович является одной из наиболее доступных альтернатив для действующих чемпионов Испании. Технический секретарь Барселоны Эрик Абидаль лично посетил матч сборной Хорватии против Словакии, в котором представитель Динамо З отметился голом.

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К слову, клуб Петковича является соперником донецкого Шахтера в группе Лиги чемпионов. В загребском матче против "горняков" 25-летний форвард смог отличиться голом, однако его команда не удержала победу – 3:3.

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