Проблемы с сердцем у Серхио Агуэро, который пропустит 3 месяца, и возможный уход Люкса де Йонга заставляют "блаугранас" выйти на рынок в поисках нападающего. Поскольку Барса не может тратить значительные средства, клуб рассматривает, прежде всего, вариант аренды. Идеей Барселоны является аренда топ-игрока, за которую не придется много платить. Менеджмент клуба ищет игроков, не имеющих достаточной игровой практики в своих клубах и готовых провести вторую часть сезона на Камп Ноу

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В поле зрения каталонцев оказалось трио топ-форвардов из АПЛ – Тимо Вернер (Челси), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) и Эдинсон Кавани (Манчестер Юнайтед), сообщает Marca.

Все трое не могут похвастаться статусом основных футболистов в своих командах. Стерлинг наиграл менее 400 минут в АПЛ, примерно такой же показатель и у Вернера. За Кавани Барса следила еще летом, но так и не достигла согласия с Манчестер Юнайтед. Может быть, зимой будет вторая попытка.

После 12-ти матчей Ла Лиги Барселона занимает лишь 9-е место. В ЛЧ дела обстоят несколько лучше – вторая позиция и хорошие шансы на выход в плей-офф.

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