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Барселона интересуется Йовичем, но никакого соглашения пока нет – на серба также претендует Реал

12 февраля 10:45 122 Читати українською
Барселона интересуется Йовичем, но никакого соглашения пока нет – на серба также претендует Реал
Лука Йович / соцсети

Сербский нападающий Лука Йович попал в список желаемых приобретений обоих испанских грандов Барселоны и Реала.

Барселона заинтересована в приобретении сербского форварда Айнтрахта Луки Йовича. Однако, по информации Mundo Deportivo, пока нет никакой договоренности.

Йович якобы согласовал контракт с Барселоной, но Айнтрахт не получал никаких предложений

Между тем, немецкое издание Bild сообщает, что в борьбу за главную сенсацию Бундеслиги включился мадридский Реал.

В четверг, 14 февраля, Йович вместе с Айнтрахтом сыграет в Харькове первый матч 1/16 Лиги Европы против донецкого Шахтера. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

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