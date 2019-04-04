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Барселона интересуется Исаком – форвард готов рассмотреть возможность перехода

13:44 93 Читати українською
Барселона интересуется Исаком – форвард готов рассмотреть возможность перехода
Александр Исак

Нападающий Боруссии Д Александр Исак, который на правах аренды выступает за Виллем II, попал в сферу интересов Барселоны.

Барселона рассматривает возможность подписания нападающего Боруссии Д Александра Исака. 19-летний швед в зимнее трансферное окно перебрался на правах полугодичной аренды в Виллем II, заменив Франа Соля, который подписал контракт с киевским Динамо.

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В Нидерландах "новый Златан", как часто называют Исака, забил уже 10 голов в 9-ти матчах, чем вновь привлек внимание грандов. Сам 19-летний швед готов рассмотреть вариант с переходом в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

Еще до трансфера в Боруссию Исаком активно интересовался Реал, однако форвард выбрал немецкий клуб, отказав также Ювентусу и Баварии. Скауты Барселоны уже посетили несколько матчей Виллем II для просмотра игры молодого шведа.

Исак перебрался в Боруссии Д в начале 2017 года. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2022-го.

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