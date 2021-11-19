"Сине-гранатовые" продолжают искать форварда, ведь Серхио Агуэро выбыл минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем. При этом Барса не располагает большим трансферным бюджетом, поэтому рассматривает исключительно эконом-варианты.

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Чуть ли не идеальный кандидат – Артур Кабрал, выступающий за Базель. Бывший игрок Барселоны Деку, сейчас подыскивающий игроков для "кулес" в Португалии и Бразилии, рекомендовал Жоану Лапорте 23-летнего нападающего, считая его оптимальным решением проблем в атаке.

Последнее слово будет за Хави – если тренер одобрит кандидатуру Кабрала, каталонцы попытаются арендовать Артура с правом выкупа. Трансфер оценивается в 8 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

Летом 2020-го Базель заплатил Палмейрасу за бразильца 6 млн евро, а нападающий подписал контракт на 3 года. В сезоне 2021/22 Кабрал является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии – 13 голов в 13-ти матчах. Еще 10 мячей форвард забил в Лиге конференций – 8 в квалификации и 2 в групповом турнире.

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