Спортивный директор Барселоны Деку рассматривает различные варианты, если не удастся подписать нападающего Атлетика и сборной Испании Нико Уильямса.

"Кулес" летом хотят усилить состав нападающим. Руководство “блаугранас” считает приоритетной целью трансфер Нико Уильямса из Атлетика. Впрочем, Барселона подготовилась и к возможному срыву трансфера.

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По информации журналиста El Chiringuito TV Маркоса Бенито, каталонцы интересуются Максимилиано Араухо, принадлежащим Толуке. В контракте 24-летнего футболиста предусмотрены отступные в размере 20 млн евро. Араухо рассматривается только как альтернатива Нико Уильямсу.

Отмечается, что Деку, спортивный директор Барселоны, внимательно следит за выступлениями уругвайца на Кубке Америки. В высшей лиге Мексики в сезоне-2023/24 Араухо провел 34 матча и забил 3 гола.

Напомним, что уругвайским вингером в 2021 году интересовался Шахтер, но трансфер так и не состоялся.

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