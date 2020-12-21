Жорди Фарре, который претендует на кресло президента Барселоны, уже ведет переговоры по трансферу звезды ПСЖ Неймара.

"Мы будем рады Неймару, но первое, что он должен сделать, это отказаться от своих требований и попросить прощения.

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Мы поговорили с его людьми, и они сказали нам о "возвращении домой". А кому не нужен третий лучший игрок в мире? Есть вариант с подписанием Неймара, по которому он вернется за 40-45 миллионов евро", – цитирует Фарра Goal.

В 2017-м ПСЖ выкупил бразильца у Барсы за рекордные 222 млн евро. Напомним, недавно Неймар заявил, что хотел бы снова поиграть бок о бок с Лионелем Месси.

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