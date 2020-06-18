toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ ТИМО ВЕРНЕР НАПОЛИ АНДРЕЙ ЛУНИН

Барселона имеет три серьезные потери перед матчем против Севильи

16:14 - Читати українською
Барселона имеет три серьезные потери перед матчем против Севильи
Де Йонг и Месси / Getty Images

Барселона не сможет рассчитывать на всех своих игроков в поединке 30 тура Примеры с Севильей.

 

Действующие чемпоны Испании на своем официальном сайте сообщили о трех потерях.

Экс-тренер Барселоны получил смертельный диагноз – ему всего 53

Серхи Роберто и Фрэнки де Йонг пропустят игру из-за травмы. Самюэль Умтити также имеет проблемы со здоровьем, но об его отсутствии было известно заранее – француз перебрал желтых карточек.

Напомним, матч Севилья – Барселона состоится 19 июня, начало в 23:00. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу, а их соперник продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео

blog_ava
Ман Сити разгромил Арсенал: дно "гуннеров", эпохальный провал Давида Луиса, топ-матч Лено, перформанс КДБ и Стерлинга
03:20
671
Теги
Испания Севилья - Барселона Серхи Серхи Роберто Самюэль Самюэль Умтити Барселона Барселона Фрэнки Фрэнки де Йонг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
26
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук