Барселона имеет три серьезные потери перед матчем против Севильи

Барселона не сможет рассчитывать на всех своих игроков в поединке 30 тура Примеры с Севильей.

Действующие чемпоны Испании на своем официальном сайте сообщили о трех потерях.

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Серхи Роберто и Фрэнки де Йонг пропустят игру из-за травмы. Самюэль Умтити также имеет проблемы со здоровьем, но об его отсутствии было известно заранее – француз перебрал желтых карточек.

Напомним, матч Севилья – Барселона состоится 19 июня, начало в 23:00. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу, а их соперник продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.

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