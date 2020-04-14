Барселона имеет сенсационный план Б на позицию центрфорварда – кандидат уничтожил Реал в Кубке Испании

Барселона настроена усилить атаку, даже если не удастся договориться с Интером по Лаутаро Мартинесу.

Нападающий Реал Сосьедада Александр Исаак также находится в списке целей "блаугранас", информирует SER Catalunya.

Интер планирует сумасшедший обмен форвардами с Барселоной – каталонцы вынуждены идти на уступки

Швед присоединился к баскскому клубу летом прошлого года из Боруссии Д за 6,5 млн евро. Дебютный сезон 20-летнего форварда в Испании складывается довольно успешно – 14 голов и 3 ассиста в 34 матчах. В контракте Исака прописана клаусула 70 млн евро, но через год Боруссия может вернуть его за 30 млн. Если переход Мартинеса провалится, то Барса попробует подписать звезду Реал Сосьедада.

К слову, Исаак стал главным героем победы над Реалом (4:3) в 1/4 финала Кубка Испании. Швед забил "сливочным" два гола и поставил крест на их надеждах добыть трофей.

Партнер ван Дейка, форвард Гвардиолы, трудяга из Атлетико – 6 самых недооцененных мастеров Европы