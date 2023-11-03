Полузащитник Педри провел несколько тренировок и попал в заявку на матч чемпионата против Реала Сосьедад (4 ноября).

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Молодой хавбек пропустил более 2 месяцев из-за травмы бедра. Барселона не форсировала восстановление, поэтому Педри пропустил матч ЛЧ с Шахтером и даже Класико. Впрочем, до второй встречи с "горняками" (7 ноября) он точно должен быть в форме. А вот Фрэнки де Йонг еще не готов помочь команде, сообщает инсайдер Тони Хуанмарти. Возвращение нидерландца ожидается 25 ноября в игре против Райо.

Напомним, в Ла Лиге Барселона отстает от Реала и Жироны на 4 очка. Группа ЛЧ проходит значительно успешнее – первое место с максимумом баллов после 3 туров.

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