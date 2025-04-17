Барселона, ПСЖ, Интер и Арсенал после выхода в полуфинал Лиги чемпионов получили новые статистические вердикты относительно шансов на итоговую победу в турнире.

Статистический портал Opta Analyst после завершения четвертьфиналов обнародовал новый прогноз относительно победителя ЛЧ 2024/25.

Зинченко вступил в перепалку с Винисиусом во время четвертьфинала ЛЧ – вингера Реала разозлило поведение украинца

Фаворитом стал Арсенал, который уверенно разобрался с Реалом. "Канонирам" насчитали 28,7% шанса впервые в своей истории поднять над головой "ушастого". Далее идет Интер – 25,5%. ПСЖ поставили на третье место среди претендентов (24%), а Барселона неожиданно стала главным аутсайдером (21,8%), хотя перед четвертьфиналами именно каталонцам давали больше всего шансов на победу во всем турнире.

With the 2024-25 UEFA Champions League quarter-finals done and dusted, we're now left with the final four teams.



Who will win the competition? Here's what the Opta supercomputer thinks after tonight... — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 16, 2025

К слову, прогноз Opta Analyst на 1/4 финала был идеальным! Еще 7 апреля перед первыми матчами их суперкомпьютер предсказал, что Арсенал, ПСЖ, Барселона и Интер имеют преимущество над Реалом, Астон Виллой, Боруссией Д и Баварией соответственно. Рейтинги основаны на исторических и недавних выступлениях команд. Соревнование в целом моделируется 10 000 раз, чтобы создать окончательный прогноз для каждого клуба.

Напомним, в полуфиналах Арсенал сойдется с ПСЖ, а Барселона будет играть против Интера. Первые матчи состоятся 29/30 апреля, вторые – 6/7 мая.

"Это провидение": в теневого фаворита ЛЧ вселился Лунин – уникальные защитники-бомбардиры и поголовная вера в Мбаппе