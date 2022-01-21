Спортивный директор "блаугранас" Матеу Алемани надеется пригласить еще 3 новичков до конца зимнего трансферного окна, утверждает Sport.es.

Барселона пытается найти место для экс-звезды Челси – он согласен зарабатывать крохи вместо 540 тысяч фунтов в неделю

Речь идет о позициях центрального и левого защитников, а также центрфорварда. Впрочем, у Барселоны крайне ограниченный бюджет после дорогого трансфера Феррана Торреса. Каталонцы могут рассчитывать исключительно на приглашение свободных агентов или аренды. При этом зарплата новичков должна быть очень умеренной или делиться с клубом-владельцем.

Напомним, ранее Барселона пригласила Дани Алвеса свободным агентом и оформила переход Феррана Торреса за 55 млн+10 млн евро бонусами.

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