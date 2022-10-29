Руководство каталонского клуба считает зимнее окно единственной возможностью вернуть 35-летнего нападающего, информирует Sport.es.

"Месси может вернуться в Барселону": Иньеста оценил нужность нынешнего Лео на Камп Ноу

До прошлому лета Ла Лига применяла правило 1:4 по отношению к Барсе, которая превысила потолок зарплаты. Таким клубам потом разрешают использовать только каждый четвертый евро из сэкономленной суммы. Применение финансовых рычагов прошлым летом вернуло "кулес" к милосердной схеме 1:1. Впрочем, летом 2023-го Барселона снова превысит лимит и будет вынуждена втискивать трансферы в схему 1:4. Каталонцы понимают, что ближайшая зима может стать последним шансом совершить громкие переходы.

Даже без финансовых ограничений трансфер Месси выглядит почти нереальным. Боссы ПСЖ вообще не хотят отпускать аргентинца посреди сезона и игнорируют любые подходы представителей Лапорты. Сам Лео тоже сосредоточен на чемпионате мира и мало думает о своем клубном будущем. Только чудо сможет вернуть звезду в Барселону, которая ко всему еще и не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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