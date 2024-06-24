Каталонский клуб давно следил за словаком, а в начале 2024 года перешел к действиям. Накануне очных матчей с Наполи в Лиге чемпионов Хави Эрнандес, который тогда был главным тренером, открыто говорил, что хотел бы видеть Лоботку в Барселоне.

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Это были не просто разговоры, клуб перешел к действиям. В конце марта президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта подтвердил, что над трансфером работают. Однако отставка Хави, похоже, изменила планы. Агент Лоботки Бранислав Ярусек сообщил, что переговоры зависли в воздухе.

"Мы согласовали условия с Барселоной, но произошла смена тренера. Клуб имеет некоторые финансовые проблемы, и ситуация непонятна. Это еще не конец, ситуация развивается. О качестве Лоботки знают все. Это знают в Барселоне, Мадриде и Англии. Он может вернуться в Наполи на предсезонную подготовку, и все будут счастливы. Сейчас это самый вероятный вариант", – цитирует Ярусека meczyki.

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