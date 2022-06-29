Каталонцы надеялись организовать переход на выгодных для себя условиях, но упрямство Баварии заставляет идти на уступки. Барселона вынуждена уже в третий раз увеличивать предложение.

Болельщики Баварии назвали лучшего игрока сезона, показательно опустив Левандовски

По информации Фабрицио Романо, Левандовски получил от каталонцев уведомление, что они готовы к новому раунду переговоров. Теперь Барса предлагает Баварии 40 миллионов евро гарантировано и еще определенную сумму бонусами. Это уже очень близко к требованиям мюнхенцев, рассчитывающих заработать на трансфере поляка 50 миллионов.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22). Этим летом польский бомбардир разругался с руководством клуба и намерен как можно скорее сменить клуб.

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