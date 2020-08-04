toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Барселона и Вест Хэм близки к завершению трансфера Брейтвейта

18:58 - Читати українською
Барселона и Вест Хэм близки к завершению трансфера Брейтвейта
Мартин Брейтвейт / Фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Мартин Брейтвейт может продолжить карьеру в АПЛ.

Вест Хэм готов предложить Барселоне 20 млн евро за Мартина Брейтвейта, сообщает Mundo Deportivo.

Лестер готов выложить сумасшедшую сумму за новичка Барселоны – он еще не играл на Камп Ноу

По информации источника, переговоры между лондонским и каталонским клубом находятся на продвинутой стадии. Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего датчанина также заинтересован Эвертон.

Напомним, Барса зимой приобрела Мартина у Леганеса за 18 млн евро. В футболке "блаугранас" Брейтвейт провел в Ла Лиге 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
Трое лидеров Динамо пропустили тренировку из-за травмы
08:26
5731
Теги
Испания Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Вест Хэм Вест Хэм Барселона Барселона Трансферы Мартин Мартин Брейтуэйт
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
36
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук