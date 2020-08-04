Барселона и Вест Хэм близки к завершению трансфера Брейтвейта

Вест Хэм готов предложить Барселоне 20 млн евро за Мартина Брейтвейта, сообщает Mundo Deportivo.

Лестер готов выложить сумасшедшую сумму за новичка Барселоны – он еще не играл на Камп Ноу

По информации источника, переговоры между лондонским и каталонским клубом находятся на продвинутой стадии. Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего датчанина также заинтересован Эвертон.

Напомним, Барса зимой приобрела Мартина у Леганеса за 18 млн евро. В футболке "блаугранас" Брейтвейт провел в Ла Лиге 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім