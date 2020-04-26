Барселона и тер Штеген приостановили переговоры по новому контракту

Будущее основного голкипера "сине-гранатовых" продолжает оставаться неопределенным.

Барселона стремится продлить контракт с Марком-Андре тер Штегеном – это безусловный приоритет для руководства клуба. Однако пока что каталонцы вынуждены приостановить переговоры по новому контракту с немцем. "Блаугранас" уже сообщили об этом агента игрока и не возвращаться к диалогу до выяснения последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которая серьезно ударила по клубному бюджету.

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В то же время как каталонцы, так и сам 27-летний тер Штеген не скрывают, что хотели бы продолжить сотрудничество, несмотря на наличие определенных финансовых разногласий. Сейчас Барса пытается определить свой ориентировочный бюджет на следующий сезон – от этого зависит и зарплата тер Штегена, сообщает Sport.es.

К слову, на голкипера сборной Германии претендуют Бавария и Ювентус. В текущем сезоне 27-летний немец провел 34 матча и пропустил 34 гола. Действующее соглашение тер Штегена истекает летом 2022 года.

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