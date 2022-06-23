Пресс-служба Ла Лиги на официальном сайте и в соцсетях организации опубликовала календарь на сезон 2022/23. Первый тур состоится 13 и 14 августа. Эль Класико состоятся 16 октября в поле Реала и 19 марта на арене Барселоны.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги

Ла Лига 2022/23, 1 тур

Атлетик – Мальорка

Барселона – Райо Вальекано

Бетис – Эльче

Сельта – Эспаньол

Кадис – Реал Сосьедад

Осасуна – Севилья

Альмерия – Реал

Хетафе – Атлетико

Вальядолид – Вильярреал

Валенсия – Жирона.