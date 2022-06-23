Барселона и Реал узнали даты Эль Класико – Ла Лига опубликовала календарь нового сезона
20:07 - Читати українською
Руководство испанского футбола сообщило, когда стартует новый чемпионат.
Пресс-служба Ла Лиги на официальном сайте и в соцсетях организации опубликовала календарь на сезон 2022/23. Первый тур состоится 13 и 14 августа. Эль Класико состоятся 16 октября в поле Реала и 19 марта на арене Барселоны.
Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги
Ла Лига 2022/23, 1 тур
Атлетик – Мальорка
Барселона – Райо Вальекано
Бетис – Эльче
Сельта – Эспаньол
Кадис – Реал Сосьедад
Осасуна – Севилья
Альмерия – Реал
Хетафе – Атлетико
Вальядолид – Вильярреал
Валенсия – Жирона.
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