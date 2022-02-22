Кандидатура 28-летнего португальца оказалась в трансферных списках Реала и Барселоны, сообщает Defensa Central.

Шевченко, Ракицкий и чемпион Европы – Ярмоленко сформировал свою команду мечты

По информации источника, мадридцы планируют подписать Геррейро вместо Марсело, который уже не способен гарантировать надлежащий уровень игры на левом фланге обороны. Каталонцы также ищут замену легенде – Жорди Альби.

Отмечается, что Боруссия готова отпустить Рафаэла Геррейро примерно за 30 млн евро. Оба испанских гранда считают эту сумму завышенной, поскольку действующий контракт португальца с Дортмундом рассчитан только до лета 2023 года.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ