Барселона и Реал просматривают юного бразильского защитника Лео Сантоса, – Mundo Deportivo

Испания — 12:45 142
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"Мы делаем так, как выгодно Леганесу", – Пеллегрино резко ответил на недовольство Реала ситуацией Лунина
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Динамо – лучшая команда 4-го тура Лиги Европы, – InStatЛига Европы — 11:06 254
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Тунисский Эсперанс драматично стал победителем африканской ЛЧ и сыграет на Клубном чемпионате мираМир — 10:10 76
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Солари будет утвержден в роли наставника Реала в случае победы над Сельтой, – COPEИспания — 9 нояб 130
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Неймар обошелся ПСЖ в 252 млн евро, – Football LeaksФранция — 9 нояб 287
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