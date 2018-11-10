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Барселона и Реал просматривают юного бразильского защитника Лео Сантоса, – Mundo Deportivo

13:09 31 Читати українською
Барселона и Реал просматривают юного бразильского защитника Лео Сантоса, – Mundo Deportivo
Лео Сантос / соцсети

Барселона может подписать 19-летнего центрального защитника Коринтианса Лео Сантоса. На бразильца также претендует Реал.

Барселона нацелилась на центрбэка Коринтианса Лео Сантоса, сообщает Mundo Deportivo.

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"Блаугранас" ищут конкурента для своего ветерана Жерара Пике, поскольку Клеман Лангле, Самюэль Умтити и Томас Вермален больше играют на позиции левого центрального защитника.

Также Сантоса претендует мадридский Реал, который уже успел подписать юных соотечественников защитника – нападающих Винисиуса Жуниора и Родриго Гоиса.

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