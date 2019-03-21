Барселона и Реал поборются за Фирпо Хуниора – защитника Бетиса

Фулбек Бетиса Фирпо Хуниор заинтересовал сразу несколько европейских топ-клубов своей игрой в этом сезоне.

По информации ESPN FC, Реал и Барселона заинтересовались защитником Бетиса Фирпо Хуниором. Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити и Арсенал также обозначили свои намерения приобрести игрока.

Реал обратился к Бетису по поводу возможности приобретения Ло Чельсо

Клаусула в контракте Хуниора в Бетисе составляет 50 млн евро, соглашение действует до лета 2023 года.

Доминиканский защитник дебютировал в первой команде в начале 2018 года, но сейчас стал игроком стартового состава. В его активе 21 матч в этом сезоне, в которых Хуниор отличился 3 забитыми голами и 2 ассистами.