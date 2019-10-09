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Барселона и Реал поборются за полузащитника Наполи, – Mundo Deportivo

16:28 73 Читати українською
Барселона и Реал поборются за полузащитника Наполи, – Mundo Deportivo
Фабиан Руис / ФК Наполи

Испанские гранды поведут борьбу за лучшего игрока молодежного чемпионата Европы 2019-го года.

Реал и Барселона намерены приобрести полузащитника Наполи Фабиана Руиса, информирует Mundo Deportivo. 23-летний футболист, который является воспитанником академии Бетиса, может вернуться на родину уже следующим летом.

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Отмечается, что скауты Барселоны уже побывали на одном из матчей Наполи в Серии А. Что касается Реала, то мадридцы рассматривают Руиса как альтернативу более дорогим потенциальным трансферам Поля Погба и Кристиана Эриксена.

Напомним, Руис перешел в Наполи летом 2018-го года. Зо испанского игрока "адзурри" заплатили Бетису 30 миллионов евро.

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