"Сине-гранатовые" находятся на завершающей стадии переговоров с 18-летним хавбеком Педри о пролонгации соглашения.

Стороны договорились о практически всех условиях контракта. В частности, по зарплате хавбека, а также размеру отступных, которые и в дальнейшем будут составлять 400 млн евро.

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Единственное, что осталось согласовать, – срок договора. Барселона предлагает Педри контракт на 5 лет, а представители игрока настаивают на не такой длительной сделке. Ожидается, что стороны могут прийти к консенсусу, заключив контракт по системе "3+2", сообщает Mundo Deportivo.

Официально о новом контракте могут объявить на следующей неделе. Действующее соглашение испанца с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2022-го, но клуб имеет опцию автоматического продления сотрудничества еще на 2 года.

Барса подписала Педри из Лас-Пальмаса в 2019 году за 20 млн евро. В сезоне 2021/22 хавбек сыграл 4 матча.

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