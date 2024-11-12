Футболист подтвердил, что подпишет контракт с Реалом, отказавшись от предложений других европейских клубов, сообщает журналист Ramón Álvarez de Mon.

Барселона нацелилась на звезду Баварии, которой активно интересуется Реал – Флик стремится вернуть своего экс-подопечного

Напомним, что подписанием Дэвиса интересовались также Барселона и МЮ, однако в переговорах лидировал именно мадридский Реал и, кажется, победил. Действующий контракт Дэвиса с Баварией рассчитан до июня 2025-го, после чего игрок сможет покинуть команду на правах свободного агента.

К слову, этом сезоне Дэвис провел 15 матчей за Баварию во всех турнирах и отметился тремя ассистами.