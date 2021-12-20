Вингер Манчестер Сити Ферран Торрес все ближе к возвращению на родину.

Каталонцы стремятся в ближайшее время завершить переход Феррана Торреса из Манчестер Сити, сообщает Фабрицио Романо.

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Отмечается, что между клубами продолжаются активные переговоры. Пока не удалось согласовать сумму трансфера. Барселона предлагает 50 млн евро, а Манчестер Сити хочет получить за 21-летнего игрока сборной Испании 60 млн.

Руководство Барселоны настроено оптимистично, но параллельно разрабатывает альтернативные варианты. Если не удастся договориться о переходе Феррана Торреса, "сине-гранатовые" попытаются подписать Хакима Зиеша.

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