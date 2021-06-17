Барселона и Манчестер Сити могут существенно сблизиться в течение лета.

Испанский и английский гранды на Камп Ноу проведут спарринг 19 августа, информирует RAC1. Все полученные средства будут перечислены ELA – организации, которая занимается борьбой с лейкодистрофией.

Судьба Месси в Барселоне определена – Лапорта не оставляет легенде выбора

Товарищеский матч может стать началом тесного сотрудничества клубов. Президент Барселоны Жоан Лапорта пообещал несколько обменов во время трансферного окна. В последнее время именно Манчестер Сити фигурирует в слухах о громких сделках с "блаугранас".

Добавим, что этим летом два игрока уже променяли "горожан" на Барселону – Эрик Гарсия и Агуэро перешли свободными агентами.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує