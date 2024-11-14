Барселона и Манчестер Юнайтед попытаются подписать "нового Модрича" – Шахтер получил отказ от игрока
Полузащитник загребского Динамо Мартин Батурина заинтересовал Барселону и Манчестер Юнайтед.
Манкунианцы недавно назначили Рубена Аморима на должность главного тренера. Руководство Манчестер Юнайтед планирует для нового наставника подписать полузащитника Динамо Загреб Мартина Батурину уже в январе.
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Как сообщает TEAMtalk, английский клуб внимательно следит за 21-летним игроком, которого прозвали "новым Модричем". Неоднократно скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за игрой Батурины и предоставляли очень положительные отзывы. Впрочем, манкунианцы не единственные, кто мечтает подписать Мартина. Барселона и Атлетико также заинтересованы в его трансфере.
В контракте полузащитника с Динамо есть пункт об уходе. Загребский клуб готов рассмотреть предложения, но хотел бы, чтобы Батурин остался в команде до конца сезона. По информации источника, хорваты попросят около 20 миллионов евро за трансфер полузащитника.
К слову, Шахтер пытался подписать Мартина Батурину в январе 2024 года, но игрок отказался от предложения украинского клуба.
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