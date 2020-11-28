Барселона и Ливерпуль заинтересованы в трансфере Гарая
14:19 - Читати українською
Аргентинский защитник Эсекиэль Гарай может усилить топ-клубы Англии и Испании.
Бывший защитник Валенсии, Реала и Зенита Эсекиэль Гарай может оказаться в Барселоне или Ливерпуле, сообщает sport.es.
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Оба клуба имеют проблемы с центром обороны – Барселона не может рассчитывать на Пике, Умтити и Араухо, а у мерсисайдцев на длительный срок выбыли ван Дейк и Джо Гомес.
Отметим, что Гарай летом разорвал соглашение с Валенсией и до сих пор находится в статусе свободного агента.
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