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Барселона и Ювентус обменялись молодыми игроками

16:47 78 Читати українською
Барселона и Ювентус обменялись молодыми игроками
Алехандро Маркес / Сайт Ювентуса

Барселона и Ювентус обменялись талантливыми игроками на перспективу.

Каталонцы отпустили 19-летнего форварда Алехандро Маркеса в Италию, а 21-летний атакующий хавбек Матеус Перейра будет играть на Камп Ноу. Официальные сайты обоих клубов подтвердили сделку.

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Полузащитник будет выступать за Барселону на правах аренды до конца сезона 2019/20, у "блаугранас" есть право выкупа за 8 млн евро. А вот испанский нападающий сразу подписал полноценный контракт с Ювентусом до лета 2024 года, сумма его трансфера – 8,2 млн евро.

Перейра начинал текущую кампанию в Дижоне, однако не смог забить ни одного мяча в 10 матчах Лиги 1. Статистика Маркеса также весьма скромная – 11 "сухих" матчей в Сегунде Б.

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