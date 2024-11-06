Полузащитник Челси Энцо Фернандес может покинуть лондонский клуб уже зимой – его готовы приютить топовые клубы Испании и Италии.

Энцо Фернандес с приходом Энцо Марески на пост главного тренера Челси превратился в запасного игрока лондонцев – аргентинец получает крохи игрового времени в этом сезоне.

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По информации The Sun, хавбека могут переманить Интер и Барселона. Пока неизвестно, попытаются ли клубы оформить полноценный трансфер или взять аргентинца в аренду. Сам Энцо настроен завоевать место в основе, но если ему не удастся, то не намерен оставаться в статусе игрока запаса.

Добавим, что Энцо сыграл в 13 матчах за Челси в этом сезоне (845 минут), в которых успел отметиться одной голевой передачей. Зимой 2023-го аргентинец присоединился к "синим" за 121 млн евро.

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