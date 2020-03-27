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Барселона и другие европейские гранды поборются за юного таланта

06:30 101 Читати українською
Барселона и другие европейские гранды поборются за юного таланта
Николас Меламед / фото из соцсетей

Молодой полузащитник Николас Меламед, выступающий за Эспаньол, заинтересовал несколько топ-клубов Европы.

Барселона во время летнего трансферного окна столкнется с серьезной конкуренцией в борьбе за подписание полузащитника Эспаньола Б Николаса Меламеда.

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Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что хавбеком интересуются такие гранды как Челси, Реал и Бавария. Меламед в контракте имеет прописанную клусулу в размере 8 млн евро, хотя его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет лишь 300 тысяч евро.

18-летний испанец аргентинского происхождения дебютировал за первую команду в начале сезона 2019/20, выйдя на замену в матче Лиги Европы с Люцерном. А за Эспаньол Б в этом сезоне он провел 28 матчей, в которых отметился 7-ю голами. Контракт Меламеда истекает летом 2023 года.

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