Барселона и Челси взорвали сеть своими разборками перед очной дуэлью

Напряжение вокруг товарищеского матча между каталонским и лондонским клубом растет.

Барселона проведет спарринг против Челси 23 июля (начало 13:30).

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Накануне встречи в твиттере лондонского клуба появилось сообщение о матче. В лагере "блаугранас" решили активировать чувство юмора и ответили на сообщение фразой: "Это возвращение к тем временам, когда вы, ребята, еще играли в Лиге чемпионов?». Напомнив "синим", что прошлый сезон они провели в Лиге Европы.

Is this a throwback to when you guys were playing in the Champions League? https://t.co/5BO3MOM7Wf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 липня 2019 р.

Челси с ответом не заставил себя ждать: "Лучше не вспоминать о былых временах Лиги чемпионов после такого сезона, который был у вас". Напомним, Барселона в прошлом сезоне позорно покинула ЛЧ, уступив Ливерпулю в полуфинале со счетом 0:4 (первый поединок завершился победой каталонцев 3:0).

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