Нападающий Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг имеет все шансы снова оказаться в АПЛ.

Каталонский этап карьеры может окончиться очень быстро. После перехода Роберта Левандовски Барселона настроена избавиться от Обамеянга. Предметный интерес к игроку проявляет Челси.

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По информации Relevo, клубы близки к тому, чтобы в ближайшее время закрыть трансфер. Барселона получит за Обамеянга 22 миллиона евро, сумма может возрасти еще на 5 млн благодаря бонусам.

К слову, Обамеянг переехал в Барселону зимой этого года на правах свободного агента. Успел сыграть 24 матча, забил 13 голов. Соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2025-го.

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