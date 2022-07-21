Каталонцы выиграли битву за Рафинью, а теперь обостряется новая конкуренция за Жюля Кунде. У Челси уже есть договоренность с Севилией в размере 64 млн евро за центрбека. Также лондонцы предложили очень хорошие условия личного контракта для француза, информирует Бен Джейкобс.

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Впрочем, Барселона надеется снова разыграть "сценарий Рафиньи". Тогда у Лидса также было лучшее предложение от Челси, но игрок начал давить на клуб и выбил себе переезд на Камп Ноу.

Барселоне нужно как можно скорее договариваться с Севильей, пока Кунде не подписал контракт с Челси. Первое предложение "кулес" составит 58 млн евро, включая бонусы, сообщает Поль Алонсо. Сам защитник не прочь присоединиться к каталонцам – он дал устное согласие на 4-летний контракт, хотя условия несколько хуже, чем дает Челси.

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