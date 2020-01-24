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Барселона и Челси поборются за таланта чемпионата Швейцарии

13:48 97 Читати українською
Барселона и Челси поборются за таланта чемпионата Швейцарии
Аллан Аригони / Фото Grasshopper Club Zürich

Швейцарский защитник Аллан Аригони попал на радары европейских грандов.

Аллан Аригони, выступающий за Грассхопперс, заинтересовал Барселону и Челси, сообщает blick.ch.

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Характерной чертой 21-летнего швейцарца является скорость, которая делает футболиста одним из самых быстрых игроков местного чемпионата.

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии Аригони провел 16 матчей, в которых отметился 5-ю ассистами. Грассхопперс выступает во втором по силе дивизионе Швейцарии, находясь на второй строчке.

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