Барселона и Челси наконец-то договорились о переходе Обмеянга, включив в соглашение другого футболиста
Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается в Лондон, но сменит красную форму на синюю.
Обамеянг все же будет играть за Челси. Трансфер будет закрыт сегодня, Пьер-Эмерик вылетает в Англию. Лондонцы после долгих переговоров согласовали с Барселоной переход форварда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Челси заплатит за габонца 14 миллионов евро, а часть средств компенсирует Маркосом Алонсо. Испанский защитник проиграл конкуренцию Чилвеллу и Кукрелье, потому переезжает в Каталонию.
Обамеянг перебрался в Барселону зимой этого года из Арсенала на правах свободного агента. Успел сыграть 24 матча, забил 13 голов. Соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2025-го.
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