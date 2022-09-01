Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается в Лондон, но сменит красную форму на синюю.

Обамеянг все же будет играть за Челси. Трансфер будет закрыт сегодня, Пьер-Эмерик вылетает в Англию. Лондонцы после долгих переговоров согласовали с Барселоной переход форварда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Челси заплатит за габонца 14 миллионов евро, а часть средств компенсирует Маркосом Алонсо. Испанский защитник проиграл конкуренцию Чилвеллу и Кукрелье, потому переезжает в Каталонию.

Обамеянг перебрался в Барселону зимой этого года из Арсенала на правах свободного агента. Успел сыграть 24 матча, забил 13 голов. Соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2025-го.

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