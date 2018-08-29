Барселона и Бетис согласовали условия перехода Рафиньи

Полузащитник Барселоны Рафинья в ближайшее время станет игроком Бетиса.

Барселона и Бетис согласовали условия аренды Рафиньи, сообщает Sport.es.

Диалог между представителями затянулся, из-за желания каталонского клуба продать игрока, а Бетис был готов принять Рафинью только на правах аренды.

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В итоге, срок аренды составил 1 год, а Барселона получит за него 1,50 млн евро.

Напомним, последнюю половину сезона 25-летний Рафинья провел на правах аренды в итальянском Интере.

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