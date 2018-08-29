Барселона и Бетис согласовали условия перехода Рафиньи

Украина — 09:20 231
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Отправит ли Суркис Хацкевича в отставку после вылета Динамо из Лиги чемпионов – основные причины
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Аякс – Динамо: когда Бойко – герой матча, или Феерическое фиаско в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 01:25 3036
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Динамо – Аякс – видеообзор матчаЛига чемпионов — 00:58 675
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Динамо – Аякс: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов — 28 авг 17264
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Виктор Цыганков – "новый босс Динамо", за которого уже дают под 20 миллионов и говорят в ЕвропеЛига чемпионов — 28 авг 979
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