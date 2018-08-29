toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Барселона и Бетис согласовали условия перехода Рафиньи

09:22 18 Читати українською
Барселона и Бетис согласовали условия перехода Рафиньи
Рафинья / Фото РБК

Полузащитник Барселоны Рафинья в ближайшее время станет игроком Бетиса.

Барселона и Бетис согласовали условия аренды Рафиньи, сообщает Sport.es.

Диалог между представителями затянулся, из-за желания каталонского клуба продать игрока, а Бетис был готов принять Рафинью только на правах аренды.

Неймар хотел бы вернуться в Барселону – Бартомеу поставил бразильцу ультиматум, – СМИ

В итоге, срок аренды составил 1 год, а Барселона получит за него 1,50 млн евро.

Напомним, последнюю половину сезона 25-летний Рафинья провел на правах аренды в итальянском Интере.

Барселона тратит больше всех в мире: почему каталонцам грозит репутация "мешка"

Теги
Трансферы Испания Трансферы Барселоны Рафинья Рафинья Барселона Барселона Бетис Бетис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
5
мин
Зальцбург
22:00
Црвена Звезда
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук