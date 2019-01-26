Барселона и Бетис близки к подписанию Эмерсона, которым интересуется Шахтер

Бетис и Барселона близки к тому, чтобы приобрести защитника Атлетико Минейро Эмерсона Апаресидо.

20-летний защитник уже зимой может стать игроком Бетиса, но Барселона оплатит часть трансфера бразильца и будет иметь долю прав и приоритетную возможность выкупа футболиста, сообщает Marca.

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Заметим, что ранее сообщалось, что в услугах Эмерсона был заинтересован еще ряд европейских клубов, среди которых был и донецкий Шахтер.

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В нынешнем сезоне Эмерсон сыграл за Атлетико Минейро 23 поединка, в которых забил 1 гол. Сейчас защитник находится в составе сборной Бразилии на Копа Америка 2019 U-20.

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